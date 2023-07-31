Власти Китая вводят ограничения на экспорт ряда беспилотников и их компонентов. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство коммерции КНР. Меры приняты для «защиты национальной безопасности».

«Все больше растёт риск того, что некоторые высококачественные и высокоэффективные гражданские беспилотники могут переоснастить для военных нужд. Китай, как крупный производитель и экспортёр дронов, решил расширить контроль над их экспортом», — пояснили в министерстве.

В частности, под экспортный контроль попадут дроны весом более 7 кг, способные находиться в воздухе более 30 минут, транспортировать объекты и сбрасывать их на землю.

Кроме того, без специального разрешения будет запрещено экспортировать некоторые двигатели для беспилотников, лазеры, средства связи и системы защиты от дронов.

Ограничения вступят в силу 1 сентября и продлятся два года.

«Экспортный контроль не означает запрет на экспорт. Если дрон используется в законных гражданских целях, его можно экспортировать в обычном порядке после выполнения соответствующих процедур», — говорится в заявлении ведомства.

Китай является ведущим разработчиком и экспортёром дронов. В апреле 2022 года китайская компания DJI, один из крупнейших производителей дронов, объявила, что временно приостановит поставки в Россию и Украину на фоне войны и международных санкций.

Однако, как пишет The New York Times, китайские беспилотники продолжают поступать в Россию. По данным издания, на март 2023 года около 70 китайских экспортёров продали РФ дроны и комплектующие к ним на сумму не менее 12 млн долларов.