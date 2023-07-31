В Тамдынском районе Навоийской области задержан инспектор профилактики, создавший условия для нелегальной добычи золота на территории, находящейся в государственном резерве, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Сообщается, что сотрудник ОВД потребовал у местного жителя 30 тысяч долларов США за регулярное предупреждение о планируемых правоохранительными органами рейдах. При передаче 15 тысяч долларов он был задержан.

Ещё один случай нарушения закона сотрудником ОВД выявлен в Каганском районе Бухарской области. Согласно сообщению, на местного жителя в ОВД поступило заявление, и сотрудник обещал ему за 1300 долларов решить вопрос в его пользу.

Операция по задержанию была проведена СГБ и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

В другом случае был задержан главный инспектор государственной налоговой инспекции Давлатабадского района Намангана. Он предложил местному ООО за 3000 долларов внести изменения в налоговую отчётность, чтобы списать 383 млн сумов дополнительно начисленного в ходе камеральной проверки налога на прибыль.

В Андижанском районе сотрудник управления охраны областного управления Национальной гвардии обещал местному жителю трудоустроить его военнослужащим в Нацгвардию через высокопоставленных коллег за 5000 долларов.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела.