Около полудня в субботу в кафе-караоке, расположенном в подвале четырёхэтажного дома в Фергане, произошёл пожар.

По данным МЧС Узбекистана, сообщение о возгорании на улице Сайилгох поступило в 11:39, в 11:44 на место прибыли шесть пожарно-спасательных экипажей. В 11:48 огонь был локализован и в 11:56 потушен.

В результате пожара погибли шесть человек, семь человек госпитализированы с телесными повреждениями разной степени.

По поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым, она отправилась в Фергану для изучения ЧП и оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.