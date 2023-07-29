27 июля примерно в 23.15 на улице Богишамол в Ташкенте произошло ДТП, в результате которого скончался подросток, сообщило УБДД ГУВД столицы.

Malibu под управлением 21-летнего водителя сбил 17-летнего пешехода, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

От редакции: «Газета.uz» продолжит настаивать, что нерегулируемых пешеходных переходов больше чем через одну полосу быть не должно. Если человек и его достоинство действительно приоритет государства, светофоры на таких переходах должны быть по умолчанию, а не после смертельных ДТП.