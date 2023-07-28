Кенгаш народных депутатов Сырдарьинской области 27 июля принял решение о выделении 4 млрд сумов на приобретение автомобилей Tracker для местных должностных лиц.

Согласно документу, планируется закупить 16 автомобилей этой модели для заместителей хокима области, а также хокимов районов и городов (по 250 млн сумов за автомобиль). Перед приятием решения документ публиковался для общественного обсуждения.

12 июля на сессии областного кенгаша, которая (в отличие от многих других регионов) транслировалась в прямом эфире, хоким области Акмал Махмудалиев объяснил необходимость покупки новых автомобилей.

«Нужно открыто сказать. Я поднял этот вопрос до уровня правительства, потому что мы выезжаем в регионы. Я попросил провести анализ. Каждый день расходы на машины 2016−2017 годов выпуска. Для работающих людей всё равно нужна мотивация… В некоторых районах из-за проблем с транспортом [хокимы] ездят на автомобилях кластеров. Это же приводит к конфликту интересов. Кто даст гарантии, что этого не будет?.. Чтобы я мог требовать от них, нужно сначала создать условия», — заявил хоким.

Кроме того, кенгаш одобрил выделение 1 млрд сумов на расходы, связанные со строительством дополнительного здания для областного хокимията, 1,2 млрд сумов — на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по модернизации систем теплоснабжения учреждений социальной сферы, переходящих на систему теплоснабжения на основе частного партнёрства, 1 млрд сумов -на расходы по выделению субсидии для покрытия части первоначального взноса по ипотечным кредитам и части процентных платежей в 2023 году, а также 400 млн сумов на возмещение задолженности, возникшей в связи с техническим обслуживанием закупленного оборудования.

В апреле 2021 года правительство Узбекистана утвердило предельную стоимость служебных автомобилей, закрепляемых за руководителями госорганов. Максимальная цена служебного транспорта, закреплённого за министрами, руководителями государственных комитетов, хокимами областей и Ташкента, не должна превышать 2000 базовых расчётных величин (660 млн сумов), а объём двигателя — 4000 куб. см. Для их заместителей — 1500 БРВ (495 млн сумов), объём двигателя — 2500 куб. см. Для районных хокимов лимит установлен в размере 1000 БРВ (330 млн сумов).