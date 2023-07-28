Нападающий итальянского футбольного клуба «Рома» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов перешёл в состав «Кальяри» на правах аренды с правом выкупа, сообщает официальный сайт команды. «Кальяри» вернулся в Серию А через год после вылета во второй дивизион.

По словам инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Кальяри» заплатит 1 млн евро за аренду и 9 млн евро, если решит выкупить нападающего. Также сообщается, что половину зарплаты Шомуродову в период аренды будет выплачивать «Рома».





Футболист родился в Джаркургане в 1995 году. В начале 2015 года стал играть в ташкентском «Бунёдкоре», где забил 19 голов в 71 игре. Летом 2017 года перешёл в ростовский клуб, где за 3 года провёл 91 матч и забил 18 мячей.

В 2020 году Шомуродов перешёл из «Ростова» в «Дженоа». Стоимость трансфера нападающего составила 7,5 млн евро. Контракт Эльдора с клубом из Генуи был рассчитан до лета 2024 года.

Через год, в 2021 году, футболист из Узбекистана подписал пятилетний контракт — до конца июня 2026 года — с итальянской «Ромой». Клуб заплатил 17,5 млн евро за подписание контракта.

Во второй половине сезона-2022/2023 Шомуродов выступал за «Специю» на правах аренды. Форвард провёл 16 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами, но это не помогло команде спастись от вылета из первого дивизиона чемпионата Италии.

Всего на счету узбекского игрока 11 голов и 5 результативных передач в 65 матчах итальянской Серии A. 27-летний форвард сыграл восемь матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Как передаёт Calciomercato, Шомуродов не включён в список футболистов «Ромы», отправляющихся в предсезонное турне по Португалии.

«Главный тренер „Ромы“ Жозе Моуринью не рассчитывает на него», — говорится в сообщении.