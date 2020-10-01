Российский футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Элдора Шомуродова в итальянскую команду «Дженоа», следует из сообщения ростовского клуба.

По данным «Спорт-Экспресс», 25-летний игрок сборной Узбекистана подпишет с генуэзским клубом 4-летний контракт, а сумма трансфера составит 9 млн евро, включая бонусы. «Ростов» также получит 15% от последующей продажи игрока. Сообщается, что «Дженоа» предложила футболисту зарплату 600−700 тысяч евро в год.

Элдор Шомуродов перешел в ростовский клуб в 2017 году, за 3 года провел 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды, забив по ходу чемпионата 11 голов.

«Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и работникам базы. Эти люди поверили в меня. Их поддержка стала главной в моей жизни. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я всегда останусь болельщиком «Ростова». И не забывайте: мы «Ростов»! — сказал Шомуродов пресс-службе дончан.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что Элдора Шомуродова «ждет большое путешествие в европейском футболе».

«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба „Дженоа“. Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом „Ростова“, поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор — умный, скромный и хороший человек в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда. Мы не говорим Элдору прощай, убежден, что он останется нашим другом и болельщиком „Ростова“», — заявил он.