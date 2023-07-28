Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев участвует в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел в Фергане.

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, на повестке дня — положение дел в сфере правопорядка и задачи на будущее.

«С самых первых дней наших реформ мы признали высшей ценностью достоинство человека и начали в этой сфере большие изменения. Мы закрепили в нашей обновлённой Конституции, что Новый Узбекистан — это правовое государство», — заявил глава государства.

«Наша единая цель — удовлетворять потребности нашего народа путём обеспечения справедливости и верховенства закона», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев напомнил о десятках принятых за последние два года законов (10), указов и постановлений президента (40) и постановлений правительства (60), касающихся деятельности сферы правопорядка.

Он сказал, что сотрудникам системы МВД были заметно повышены зарплаты и предоставлены многие льготы. Только для «махаллинских пятёрок» создано более 30 тысяч новых штатов, отметил президент (в пятёрку входят председатель махалли, помощник хокима, молодёжный лидер, активистка по делам женщин и участковый инспектор профилактики — «Газета.uz»).

«Безопасность населения должна начинаться с махалли. Но насколько наш народ доволен работой по сдерживанию преступности в махаллях?» — спросил он.

Согласно озвученным им данным, за первое полугодие в махаллях было совершено около 12 тысяч преступлений, которые можно было предотвратить.

Половина преступлений, связанных с убийством и нанесением телесных повреждений, произошли из-за семейных разногласий и регулярных конфликтов.

Причиной 70% краж являются безработица и материальный недостаток. Преступления, совершаемые молодыми людьми и подростками, в основном, вызваны атмосферой в семье и низкой правовой грамотностью, отметил президент.

Некоторые руководители правоохранительных органов пустили на самотёк работу по предупреждению преступлений, заявил Шавкат Мирзиёев.

«Среди них есть и те, кто ставят личную выгоду выше профессиональных обязанностей, кто недостоин работать в правоохранительных органах», — сказал он.

Президент заявил, что самая сложная («красная» категория) криминогенная ситуация сложилась в махаллях Ташкента, а также Ферганской, Кашкадарьинской, Бухарской и Наманганской областей.

За первые шесть месяцев года больше всего тяжких и особо тяжких преступлений произошло в Ферганской и Ташкентской областях, городе Ташкенте, Бухарской, Андижанской и Кашкадарьинской областях.

В городе Фергане зафиксировано больше всего случаев краж, Намангане — хулиганства, Коканде — нанесения телесных повреждений, Самарканде — домогательства и вымогательства, в Мирабадском районе Ташкента — убийств.