27 июля ташкентский Telegram-канал «КоДну» опубликовал фотографию нового автобуса Yutong с выбитыми окнами и дверью. Снимок канал сопроводил припиской о том, что далеко не обо всех авариях сообщается официально.

Компания «Тошшахартрансхизмат» в последовавшем комментарии сообщила, что поздно вечером 26 июля автобус маршрута 147, ехавший по улице Истирохат, пострадал, когда его справа пытался обогнать водитель «ЗИЛа».

Водитель грузовика признал вину и согласился на возмещение ущерба, в связи с чем ДТП было оформлено на месте в присутствии понятых (по европротоколу).

Пострадавших в результате аварии нет. В компании заверили, что в ближайшее время автобус вернётся на линию.

26 июля также появилось фото столкновения автобуса Yutong с легковым автомобилем.