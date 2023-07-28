СБДД МВД откажется от понятия «дислокации» сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщил на совещании коллегии МВД в Фергане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Для всех сотрудников ДПС будет определена территория ответственности, охватывающая махалли», — заявил он.

Известно, что сейчас инспекторы ДПС в основном дежурят на перекрёстках и в местах, где часто совершаются нарушения ПДД. В разговорах с корреспондентами «Газеты.uz» в Ташкенте они сообщали, что радиус их внимания — 50 метров.

Патрулировать улицы и фиксировать на фото и видео многочисленные нарушения, несмотря на обещания, в стране за много лет так и не начали. В результате в 100 метрах от дежурящих сотрудников ДПС могут наблюдаться десятки нарушений, за которые никто не несёт ответственности.

Президент объявил, что теперь два раза в год будет проводиться социологический опрос «Безопасность дорожного движения — в центре внимания общественности».

Шавкат Мирзиёев также сообщил о разработке карты самых опасных улиц и перекрёстков, чтобы определять, «сколько нужно светофоров или какой длины дорожные ограждения необходимы, в каких местах нужны надземные и подземные пешеходные переходы», а также сколько средств нужно для ремонта ям и «гармошек» на проезжей части.

Глава государства поручил ответственным лицам и хокимам всех областей в месячный срок привлечь консультантов и начать проекты улучшения самых опасных улиц и перекрёстков.

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