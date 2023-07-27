Около половины детей в Европе и Центральной Азии (92 млн человек) подвергаются воздействию экстремальной жары, что вдвое превышает среднемировой показатель. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Страны региона Европы и Центральной Азии ощущают жар климатического кризиса, при этом сильнее всего страдают здоровье и благополучие детей», — заявила региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминицис.

В докладе отмечается, что дети особенно уязвимы к последствиям аномальной жары, так как температура их тела повышается значительно быстрее, чем у взрослых. Наибольшей угрозе подвержены младенцы и дети младшего возраста. Жара повышает риск серьёзных заболеваний у детей, а также влияет на их концентрацию во время обучения.

По прогнозам ЮНИСЕФ, при самом консервативном сценарии повышения температуры на 1,7 градуса Цельсия к 2050 году все дети в Европе и Центральной Азии будут подвержены воздействию экстремальной жары.

Как считают эксперты, в ближайшие годы волны жары будут возникать в регионе все чаще. В Центральной Азии, к примеру, частота возникновения волн жары за 60 лет возросла на 30%.

ЮНИСЕФ призвал правительства стран Европы и Центральной Азии принять срочные меры и удвоить объем финансирования мер по адаптации к изменению климата к 2025 году.

«Способность избежать хронического теплового воздействия в будущем, справляться с ним и повышать устойчивость к нему будет зависеть от решений, принятых сейчас… Жители густонаселённых городских районов могут быть особенно уязвимы к волнам жары. Районы с менее густым древесным пологом, более широкими улицами и более плотной застройкой могут способствовать значительному повышению нагрева города», — подчёркивается в докладе.