Постановлением президента Узбекистана Умид Рустамович Шадиев назначен на должность председателя Комитета по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

До этого Умид Шадиев — с августа 2018 года — занимал должность постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО.

Ранее мы писали, что Озодбек Назарбеков, работавший министром культуры и туризма, утверждён министром культуры.

Напомним, Минэкологии возглавляет Азиз Абдухакимов, до этого долгое время отвечавший за сферу туризма (был заместителем премьер-министра, министром туризма и культурного наследия).

При административной реформе в конце прошлого года это ведомство было образовано как Министерство природных ресурсов, в июне оно было преобразовано, а его полномочия и сферы деятельности расширены.