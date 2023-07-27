Указом президента Узбекистана Озодбек Ахмадович Назарбеков утверждён на должность министра культуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Сообщается, что кандидатура Озодбека Назарбекова до этого была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса (информация появилось позже сообщения Администрации президента).

Озодбека Назарбеков с января 2020 года по декабрь 2022 года занимал должность министра культуры, а после проведения административной реформы в конце прошлого года стал министром культуры и туризма.

Смена названия должности министра означает смену названия министерства.