Американский банк JPMorgan прогнозирует, что цена на золото превысит 2000 долларов за унцию к концу 2023 года и достигнет рекордного значения в 2175 долларов за унцию в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил исполнительный директор отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка Грег Ширер, «драйвером» для увеличения стоимости золота послужит снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. По его словам, это должно произойти во втором квартале следующего года. Пока же ФРС, выполняющая функции центрального банка США, продолжает повышать ключевую ставку в попытке сдержать инфляцию. Накануне ФРС увеличила диапазон ставки до 5,25−5,5% годовых — это самый высокий уровень за 22 года.

«Мы сейчас находимся в очень выгодном положении, и считаем, что долгосрочное вложение средств в золото и серебро — это то, что выступает в качестве диверсификации и будет показывать хорошие результаты в течение следующих 12−18 месяцев», — отметил Ширер.

По данным РБК, за последние 12 месяцев золото выросло примерно на 15%. Этому способствовали приближение цикла повышения ставок в США к концу и покупка рекордного количества золота со стороны мировых центральных банков. Как подсчитал Всемирный совет по золоту (World Gold Council), за январь-март 2023 года мировые центробанки купили 228 тонн драгоценного металла для пополнения резервов.

Ранее «Газета.uz» писала, что на 1 июля физический объём золота в резервах Узбекистана увеличился на 0,2 млн тройских унций (6,2 тонны) — до 12,1 млн тройских унций (около 376,3 тонны). Однако на фоне падения котировок стоимость золотого запаса страны снизилась до 23,08 млрд долларов.