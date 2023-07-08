Официальные резервные активы Узбекистана на 1 июля 2023 года составили 33,72 млрд долларов, сократившись за июнь на 649,3 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Резервы сокращаются третий месяц подряд, а с начала года они уменьшились более чем на 2 млрд долларов.

Резервы в иностранной валюте уменьшились на 514,2 млн долларов — до 9,58 млрд долларов. Это рекордно низкий показатель за всё время ведения статистики с 2013 года. С начала года валютных резервов стало меньше на 2,07 млрд долларов.

Стоимость золотого запаса снизилась на 137,1 млн долларов — до 23,08 млрд долларов. Физический объём драгметалла увеличился на 0,2 млн тройских унций (6,2 тонны) — до 12,1 млн тройских унций (около 376,3 тонны).

Уменьшение резервов на фоне закупа золота произошло из-за падения котировок золота — с 1987,3 до 1931,9 доллара за унцию на конец июня.

Сумма наличной валюты и депозитов в других национальных центральных банках, Банке международных расчётов и Международном валютном фонде снизилась в 2,5 раза — с 1,4 млрд до 565,5 млн долларов.

Имеющиеся резервы превышают объём импорта страны за 2022 год, который составил 30,67 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.