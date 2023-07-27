Незаконная вырубка деревьев, выгоревшие на солнце саженцы, неправильный полив и бетонизация стали нормой для современного Ташкента. Недавно министр экологии Азиз Абдухакимов сообщил, что в отчётах о реализации программы «Яшил макон» в Ташкенте за 2022 год числились 564 тысячи деревьев, которые на самом деле не были посажены.

Но есть и положительные примеры. Один из них — пoлyтopaкилoмeтpoвый участок улица Алимкент в Яшнабадском районе Ташкента, где на протяжении нескольких лет на месте трамвайных путей вдоль железной дороги были пустырь и стихийная свалка.

О трамвайной линии уже ничего не напоминает (для памяти можно было сохранить фрагменты рельсов). Однако вдоль улицы появилось общественное пространство, притягивающее людей.

Улица Алимкент в августе 2019 года. Снимок Google Earth.

Хокимият района привлёк различные государственные организации к озеленению этой территории. Здесь даже появился парк, состоящий из трёх блоков. Каждый из них создало отдельное ведомство.

Один из блоков — «Зелёный сад» — возвели Министерство энергетики Узбекистана и АО «Тепловые электрические станции». «Зелёный сад» занимает площадь 3 га. Он начинается с парковки у станции метро «Дустлик» и заканчивается парком «Уч авлод» (парк «Трёх поколений»).





Какие организации участвовали в озеленении оставшейся территории и какова её общая площадь, «Газете.uz» уточнить не удалось. Однако мы встретились с пресс-секретарём АО «Тепловые электрические станции» Мухаммаджоном Бекмухаммедовым и узнали, как создавался «Зелёный сад».

«С инициативой создать парк на Министерство энергетики вышел хокимият Яшнабадского района. Минэнерго рассмотрело её, акционерное общество поддержало. Руководство министерства изучило территорию и одобрило возведение парка», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, компания разработала проект парка, а для озеленения территории привлекла специалистов частных компаний. Посадка саженцев шла зимой, поэтому выбор пал на морозоустойчивые породы деревьев, среди которых индийская сирень, шелковица, павловния, сосна и другие. Всего в «Зелёном саду» посадили 1700 саженцев и 39 тысяч кустов (розмарин, хризантемы, альт и другие). Для полива растений «Тепловые электрические станции» построили насосную станцию.





По словам местной жительницы Дианы, раньше местность была пустынной, летом вся растительность между забором железной и автомобильной дорог превращалась в солому. Другой местный житель Мирсалим Сафаров рассказал, что при входе на территорию парка с голой забетонированной улицы сразу чувствуется разница в температуре. От зелёной зоны веет прохладой.

Освещение в парке работает от солнечной энергии, рассказал Мухаммаджон Бекмухаммедов. На территории установили урны, множество скамеек, воркаут-площадку. В будке разместили библиотеку, однако она, как и многие подобные библиотеки, не работает. Поскольку местные жители сразу облюбовали зелёную зону, вскоре после открытия здесь появилось кафе.





Стоимость проекта «Зелёного сада» Мухаммаджон Бекмухаммедов назвал «колоссальной», но цифры озвучивать не стал.

«То, что мы сделали, стоит большего, потому что у компании есть социальная ответственность», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, сегодня за парком ухаживает садовник, нанятый компанией, а также охранник. Несмотря на уникальность зелёной зоны, отдельные деревья нуждаются в поливе, листья других пожелтели. Часть территории ближе к улице Ашрафи мало озеленена, а виноградники высыхают. Кто отвечает за эту часть зелёной зоны, «Газете.uz» выяснить не удалось.

«Складывается впечатление, что некоторые виноградники остались без присмотра. Может, из-за отсутствия полива, может, из-за его избытка. Нужно обратить внимание на режим полива. Давать немного воды, но своевременно», — отметил местный житель Мирсалим Сафаров.





Мухаммаджон Бекмухаммедов сообщил, что в скором времени «Зелёный сад» будет передан на баланс хокимията Яшнабадского района.

«Это земля принадлежит хокимияту, поэтому будет правильно, если она будет находиться у своего хозяина», — объяснил пресс-секретарь. По его словам, противоположная сторона улицы, где «Тепловые электрические станции» посадили тутовник и виноград, уже передана хокимияту района.

Мы заметили, что деревья там высыхают, зелени нет совсем. Не придёт ли парк Минэнерго в упадок, если управлением займётся администрация района, — вопрос открытый.





Мухаммаджон Бекмухаммедов выразил надежду, что после смены балансодержателя парк будут поддерживать в хорошем состоянии и не забросят его.

«Надо сохранить, что было сделано. Каждый руководитель, который отвечает за это место, должен это осознавать. С нашей стороны мы можем только следить за парком, чтобы был порядок, чтобы была чистота. Чтобы деревья росли, пока мы не передадим хокимияту. Потом нужно, чтобы хокимият бережно растил», — подытожил он.





Многие жители, с которыми говорил корреспондент «Газеты.uz», рады новой зелёной зоне. Мирсалим Сафаров отметил, что парк может стать примером озеленения заброшенных территорий столицы. Их в городе немало, считает житель.

Диана, также проживающая поблизости, рассказала, что вечером бегает в парке и видит, как здесь любят гулять женщины с детьми. Жители считают, что такие зелёные зоны должны создаваться по всему городу.





«Хотелось бы больше таких парков в городе. Сейчас всё заливают бетоном, и это зря. Нужно больше зелени. Только не кустиков, а пышных деревьев», — говорит Диана.

На территории зелёной полосы есть несколько теплиц, в которых выращивают овощи и зелень. По словам Мухаммаджона Бекмухаммедова, ими пользуются горожане. На табличке у входа написано, что теплицы принадлежат управлению благоустройства Яшнабадского района.



