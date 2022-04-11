В ноябре 2021 года в Узбекистане по инициативе президента страны Шавката Мирзиёева был запущен общенациональный проект «Яшил макон». Команда UZCARD с радостью поддержала данную программу как перспективную социальную инициативу и возможность укрепить внутрикорпоративную культуру. Сотрудники компании провели высадку 500 деревьев и заложили основу масштабного плана по озеленению и благоустройству парковой зоны в Ташкенте.





Деятельность компании UZCARD является социально ориентированной и строится не только с точки зрения улучшения качества продуктов и услуг в секторе финансовых технологий, но и ответственности перед обществом и окружающей средой, от которой зависит качество жизни как нынешнего, так и будущего поколений.

9 апреля сотрудниками UZCARD было высажено 500 саженцев, и это стало началом реализации запланированной обширной программы. В рамках движения по бережному отношению к природе и в целях поддержания зеленой инициативы UZCARD инициировала масштабную программу по озеленению и благоустройству большой парковой зоны, где компанией будут установлены скамейки, проведена система орошения, освещения, созданы места для отдыха жителей, проложены пешеходные дорожки и высажены деревья. Для этого выбрана локация площадью 14 400 кв. м вдоль ул. Алимкент, расположенной в Яшнабадском районе Ташкента.





Многие сотрудники отметили, как участие в инициативе еще больше сплотило команду, а дорожки с высаженными вдоль деревьями назвали «Аллея UZCARD», куда смогут приходить гулять, заниматься спортом не только представители компании со своими семьями, но и любой желающий. В акции приняли участие 200 сотрудников компании, часть из которых пришли вместе со своими детьми, приобщая их с раннего возраста к бережному отношению к природе, совместному труду и добрым делам.





Команда UZCARD понимает, как важно для детей и людей пожилого возраста расширение зеленой зоны в Узбекистане, и данным проектом будет стремиться внести свой вклад в заботу о будущих поколениях.

На правах рекламы.