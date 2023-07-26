Глобальная экономика продолжает восстанавливаться после двух серьёзных кризисов — пандемии и вторжения России в Украину, говорится в новом докладе Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook.

Цепочки поставок восстановились, а стоимость доставки вернулась к уровню, который был до пандемии COVID-19. Благодаря усилиям США и Швейцарии удалось сдержать нестабильность в банковском секторе, возникшую в марте 2023 года.

В целом, как отмечает МВФ, глобальная экономическая активность в первом квартале 2023 года показала свою устойчивость, во многом благодаря сектору услуг.

Мировой ВВП

По оценке экспертов, несмотря на определённые позитивные изменения, экономический рост остаётся слабым по историческим стандартам.

МВФ ожидает, что рост мировой экономики в этом году достигнет 3%, что лучше на 0,2% прогноза трёхмесячной давности, но ощутимо ниже аналогичного показателя прошлого года.

«В странах с развитой экономикой темпы роста продолжают снижаться с 2022 года… На формирующихся рынках и в развивающихся экономиках перспективы роста в 2023—2024 годах представляются в целом стабильными, хотя имеются значимые сдвиги по регионам», — пишут составители обзора.

В 2024 году ожидается, что уровень экономического роста в мире останется на уровне 3%.

Инфляция

Мировая инфляция остаётся высокой и продолжает снижать покупательную способность домохозяйств, говорится в обзоре. В борьбе с инфляцией центральные банки ужесточают политику и повышают процентные ставки. Как результат, кредитные предложения на рынке сокращаются, а для более бедных стран, которые столкнулись с повышенной стоимостью госдолга, ограничиваются возможности для приоритетных инвестиций.

Ожидается, что общий уровень глобальной инфляции снизится с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023-м, а в 2024 году он составит 5,2%. Базовая инфляция будет снижаться постепенно в отличии от общей, отметили в МВФ.

«Инфляция может оставаться высокой или увеличиваться, например из-за обострения войны России в Украине или чрезвычайных погодных явлений. Это может потребовать дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики и привести к новой волне волатильности на финансовых рынках. Ситуация с экономикой Китая может ухудшиться, а геоэкономическая фрагментация может ещё больше подорвать рост», — пояснил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас.

Мировая торговля

По прогнозу МВФ, рост мировой торговли замедлится до 2% в 2023 году и немного увеличится в 2024-м — до 3,7%. Замедление и ниже среднего с 2000 года уровень эксперты объясняют сдвигами в сторону внутренних услуг, отсроченным влиянием повышения курса доллара и усилением торговых барьеров.

Риски

В числе вероятных рисков для дальнейшего экономического роста в МВФ называют: