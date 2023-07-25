Вице-спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров стал объектом критики в интернете за высказывание о причинах бедности.

22 июля депутат написал в Twitter, что семь лет назад в Узбекистане бедными считались 34% населения, а в 2023 году этот показатель снизился до 14%.

«Бедность означает поражение! Кто становится бедным? Бедными становятся люди, которые не прилагают усилий, не имеют знаний и навыков! Как бы государство ни старалось, проигравшие будут оставаться бедными», — заявил Алишер Кадиров.

Некоторые интернет-пользователи поддержали лидера «Миллий тикланиш», отметив, что есть люди, которые привыкли к иждивенчеству.

Другие же задались вопросом, что делать учителям, у которых низкая зарплата: «Если это поражение, что делать учителям? Прибегать к коррупции?» Кто-то указал на двухзначную инфляцию. Некоторые шутили: «Разговор двух друзей: „Слышал, в 2023 году на 100% ликвидируют бедность“. „Значит, нас истребят“».

Депутат Законодательной палаты от партии УзЛиДеП Дониёр Ганиев в тот же день опубликовал такой твит:

«Верно, что человек ленивый, без знаний и умений может быть бедным. Но это не значит, что все бедные такие. Точно так же с глупыми людьми, которые могут быть депутатами, но это не означает, что все депутаты глупые».

Ссылаясь на Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло, которые получили Нобелевскую премию по экономике за экспериментальные подходы к борьбе с глобальной бедностью, депутат подчеркнул, что люди не могут выбраться из бедности не потому, что не работают, а из-за попадания в так называемую «ловушку бедности» (голод, болезни, безработица, невозможность получения образования).

На следующий день Алишер Кадиров, не называя имени Дониёра Ганиева, написал, что слова о том, что депутаты могут быть глупыми, — это «недальновидность и неуважение» к избирателям, а также к нынешним и бывшим депутатам, которые вносили и вносят свой вклад в развитие страны. Он предложил поинтересоваться тем, как Ганиев пришёл к такому мнению, ведь среди его близких родственников были депутаты.

«Повторяю, бедные люди должны преодолевать проблемы, которые мешают им жить хорошо. Если хотят, пусть винят государство, своих родителей, весь мир, но упущенная жизнь — это их жизнь! Независимо от того, где и в каких условиях находится человек, он достигает своей цели только своими действиями, знаниями и умениями. Население, нуждающееся в социальной помощи, находится под опекой государства во всём мире — это не подлежит обсуждению», — написал он.

В качестве примера он предложил взглянуть на советский социализм, «запутавшийся в высокопарных и лживых обещаниях обеспечить нашему народу равную и одинаково обеспеченную жизнь, который в итоге исчез вместе с идеей».

«Я представляю Узбекистан как социальное государство, в котором много богатых людей, верных гуманистическим ценностям узбекского народа», — отметил Алишер Кадиров.

Ещё через день Дониёр Ганиев написал ответ, в котором отметил, что «бедные нуждаются в сочувствии и поддержке, а не в дискриминации».

«Когда-то мы были свидетелями того, как наших мигрантов, работающих за границей, считали „ленивыми, неблагодарными“, и пропагандировалась политика отвращения к ним. К счастью, позиция государства в этом отношении изменилась на 180 градусов. Сегодня даже глава государства признаёт мигрантов не лентяями, а героями нашего времени», — написал Ганиев.

«Однако, к сожалению, некоторые (сознательно или нет) всё ещё поддерживают политику апорофобии (неприятия бедных — ред.), дискриминирующую экономически более слабые слои и формирующую против них неправильные представления, как и в прошлую эпоху», — отметил депутат.

«Обвинять 14% населения страны (5 миллионов граждан) в бездействии и безответственности, признавать их достойными своего положения — это самая классическая форма апорофобной дискриминации», — отметил он.

Он выразил озабоченность тем, что подобная дискриминация и формирование стереотипов в обществе не только усугубляют социальное и экономическое неравенство, но и затрудняют выход бедного населения из «ловушки бедности».

«К счастью, люди с такими политическими взглядами, которые разделяют общество, не находятся на верхушке власти. Сегодня правительство прекрасно осознаёт, что сокращение бедности может быть достигнуто в первую очередь за счёт продвижения инклюзивной социальной политики, за счёт создания возможностей для бедного населения широко пользоваться качественными социальными услугами (образование, медицина)», — подчеркнул Дониёр Ганиев.

Он добавил, что не следует забывать, что государство и общество в равной степени несут ответственность за недопущение дискриминации малоимущих граждан. По его словам, важно противодействовать стереотипам, связанным с бедностью, а также распространять сочувствие и понимание (эмпатию) к малоимущим среди других представителей общества.

Ранее Агентство статистики объявило новую черту бедности в Узбекистане — минимальные потребительские расходы повышены с 498 тысяч до 568 тысяч сумов в месяц. Статагентство также ответило на критику по поводу определения этого показателя.