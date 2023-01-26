Уровень бедности в Узбекистане в течение прошлого года снизился с 17 до 14%. Об этом говорилось на совещании, прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева 25 января.

Глава государства подчеркнул, что сокращение бедности в стране выведено на уровень национальной политики

Согласно озвученным данным, усилиями помощников хокимов в махаллях (внедрены в начале прошлого года) 1 миллион человек был выведен из бедности за счёт профессионального обучения, содействия налаживанию бизнеса и трудоустройства.

За прошлый год было создано около 200 тысяч хозяйствующих субъектов, расширена деятельность 10 тысяч и восстановлена производственная мощность 11 тысяч предприятий.

Однако в некоторых регионах ситуация меняется медленными темпами. К примеру, в Навоийской, Сурхандарьинской и Ферганской областях не достигнуто существенного улучшения показателей сокращения бедности. В ряде районов и городов разработанные программы занятости не соответствуют имеющимся возможностям, отметил президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что работа по сокращению бедности и трудоустройству людей должна быть расширена в 2023 году. Поставлена задача обеспечить в этом году занятостью 5 миллионов человек, в том числе за счёт создания 2 миллионов постоянных рабочих мест.

«Основным фактором сокращения бедности является обеспечение населения доходной работой. Поэтому в рамках административной реформы пять ведомств, отвечающих за сокращение бедности, были преобразованы в единую систему. Новому министерству (занятости и сокращения бедности — ред.) предоставлены все организационные и финансовые возможности. Отныне и ведение учёта трудовых ресурсов и безработицы, и поддержка занятости и развитие предпринимательства в махаллях будут осуществляться в рамках одного министерства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что в новое министерство привлекаются опытные эксперты по сокращению бедности из Китая.