19-летний защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов стал игроком «Ланса» — команды, которая в прошлом сезоне стала вице-чемпионом Франции, отстав от победиля «ПСЖ» на одно очко. Трансфер футболиста подтвердил французский клуб.

Фото: Championat.Asia.

Последние два года Хусанов выступал за белорусский «Энергетик-БГУ», куда перешёл из академии «Бунёдкора». За это время Абдукодир провёл 37 матчей за минчан, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи.

Весной этого года Хусанов вместе со сборной Узбекистана U-20 стал победителем Кубка Азии и участвовал в молодёжном чемпионате мира. В июне Абдукодир дебютировал за главную сборную страны, проведя три матча на Кубке наций CAFA 2023.

В новом клубе узбекистанец будет играть под 25 номером. Контракт рассчитан на четыре года — до 2027 года. Сайт «Ланса» описывает игрока как «редкого таланта из Азии» и первого футболиста из Узбекистана в истории клуба.

Фото: Championat.Asia.

Отметим, что осенью «Ланс» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Хусанов является сыном Хикмата Хашимова, который был защитником ряда команд чемпионата Узбекистана в 2000-х годах и сыграл 12 матчей за сборную Узбекистана. Недавно Хашимов тренировал «Бунёдкор», а сейчас занимает одну из руководящих должностей в клубе.

«Именно он решил дать Абдукодиру фамилию в честь деда. Ведь в Узбекистане, многие болезненно относятся к так называемом таниш-билиш, т. е. кумовству. Хусанова оберегали от различных слухов, направив на правильно футбольное развитие», — пишет Sports.ru.

Фото: ФК «Ланс».