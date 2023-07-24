В Сурхандарьинской области на границах районов возобновили работу ранее ликвидированные посты дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает Kun.uz.

Согласно постановлению Кабинета министров (ПКМ-377) от 19 мая 2018 года, в Узбекистане были ликвидированы 75 постов ДПС и ППС, в том числе 8 постов в Сурхандарье. Это произошло после заявления президента Шавката Мирзиёева в конце 2017 года.

По данным издания, некоторые посты из списка ликвидированных снова начали работать.

Журналист Шухрат Шокиржонов со ссылкой на водителей сообщил, что посты были установлены для регулирования движения грузовиков, перевозящих зерно. «Посты установили, чтобы останавливать большие грузовики. Но после окончания зернового сезона посты не убирают, а продолжают использовать», — процитировал он неназванного водителя.

Начальник пресс-службы УБДД УВД Сурхандарьинской области Элнур Абраев сообщил «Газете.uz», что посты возобновили работу на три месяца в летний сезон «для безопасности водителей».

«Из-за дневной жары в летний сезон водители в нашем регионе в основном выезжают в дальние пункты назначения в ночную прохладу. Мы вынуждены использовать такие посты как временную меру из-за увеличения количества аварий, связанных с тем, что водители засыпают от усталости», — сказал он.

Сотрудник УБДД сообщил, что сам лично задаёт водителям «раздражающие вопросы», чтобы «разбудить их».

«Я останавливаю водителей, у которых признаки усталости и которые едут издалека, задаю вопросы, которые их раздражают, и таким образом „бужу“ их: „Вы не пили? У вас глаза красные. Аптечка есть?“. Цель — вывести водителей из дремоты, чтобы остаток пути они ехали в бодром состоянии», — сказал Элнур Абраев.

По его словам, на постах обнаруживается много водителей, которые употребляют алкоголь и управляют чужим транспортом без документов. «Находят даже наркотики», — сказал представитель УБДД.

Пресс-секретарь уточнил, что 24 июля посты были демонтированы из-за снижения интенсивности дорожного движения.

«Инспекторы не работают в течение дня, служба осуществляется посменно с 20:00 до 8:00. На блок-постах, где ночью проезжало до 20 тысяч машин, теперь проезжает всего 3−4 тысячи. Поэтому мы решили убрать их», — заявил он.

Элнур Абраев отметил, что некоторые выдвигают необоснованные доводы о том, что сотрудники ДПС «жаждут таких постов».

«Те времена прошли. Теперь у каждого инспектора есть бодикамера. Записи в ней хранятся до трёх месяцев. Если сотрудник предъявляет необоснованное требование водителю или грубит, нарушает его права, пусть обращаются, мы поднимем записи и примем меры», — сказал он.

Пресс-секретарь СБДД МВД Узбекистана Азизхон Муродов подтвердил слова Элнура Арбаева. Он также заявил, что посты работают ради безопасности водителей. По его словам, временные посты ДПС работают не только в Сурхандарьинской области, но и по всему Узбекистану.