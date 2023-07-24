Родители 11-летней Маржоны, которая была найдена убитой с признаками изнасилования в Фергане, в интервью Vodiy24 рассказали подробности трагедии.

Как мы сообщали ранее, задержан один подозреваемый — ему 17 лет, учится в 11-м классе 16-й школы. Проверяется причастность ещё двух человек, бывших с ним в день совершения преступления. Было возбуждено уголовное дело по статьям 97 (умышленное убийство), 118 (изнасилование) и 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме).

Отец покойной рассматривает место, где было оставлено тело убитой девочки. Фото: Vodiy24

В день происшествия мать девочки Кизлархон Исомиддинова перенесла операцию по удалению аппендикса. Пока женщина находилась в больнице, знакомый семьи (подозреваемый) забрал Маржону из дома, сказав, что девочку зовёт его мать.

«Он сказал, что Маржону зовёт его мама по делам. Он сказал, что моя супруга знает его мать, где находится их дом. Когда я спросил его номер телефона, он ответил: „Мой телефон дома на зарядке, я сейчас же привезу вашу дочь“. Не понимая, что у него на уме, я отпустил её вместе с ним. Прошёл час, моя дочь не пришла… Мы вместе с сыном несколько часов искали её. Я кричал „Маржона, Маржона“, искали среди домов, у меня не осталось сил, давление упало. Потом мы направились к девятиэтажке, там милиция, мы не смогли их найти. Участковых нет. Мы стали ждать, было уже 23:00—00:00 ночи. Мой сын остался там с друзьями, чтобы дождаться милиционеров, участковых», — рассказал отец погибшей.

Он сказал, что не уточнил его имя и адрес проживания. По словам отца, в какой-то момент к нему подошли трое детей. Одним из них был мальчик, который забрал 11-летнюю девочку.

«Когда я спросил, где моя дочь, он ответил, что час назад отправил её домой… Я их отпустил и направился к сыну. Сказал, чтобы он взял с собой друзей, те ребята начали убегать… Мы поймали их и отвезли к автомобилю милиции, который стоял на стоянке», — сказал мужчина.

«Мальчику задали вопрос, где его родители, на что он ответил, что его отец находится с матерью в Андижане. Правоохранители отвезли его домой, где его встретила его мама. Они их забрали на допрос», — рассказал отец девочки.

Мужчина утверждает, что молодые люди ударили девочку железным предметом, под ухом и на спине были следы ушибов, а серьги пропали. «Потом один из них вытащил из дома одеяло, три человека делали с ней всё, что хотели», — заявил он.

Кизлархон Исомиддинова. Фото: Vodiy24

Мать покойной обратилась к общественности и попросила помочь, чтобы дело не замяли. Она требуют пожизненного заключения для убийц их дочери.

Председатель махалли сообщила, что не может плохо охарактиризовать подозреваемого подростка, поскольку ранее на него не поступало жалоб. По её словам, он занимался карате, отец покинул семью, его воспитывала мама.