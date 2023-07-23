В ночь на 23 июля российские войска вновь обстреляли Одесскую область Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности Россия выпустила по области 19 ракет пяти типов. Силам украинской ПВО удалось сбить девять из них.

Остальные ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре Одессы и, по меньшей мере, шести жилым домам, в том числе многоквартирным. Во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

В историческом центре Одессы в результате попадания российской ракеты разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм города, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — рассказал изданию «Суспільне» клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

Всего, по информации главы военной администрации Одесской области Олега Кипера, при ракетном ударе пострадали как минимум 25 памятников архитектуры в центре Одессы.

Кроме того, в ходе атаки погиб один человек, ещё 19 человек получили ранения, среди них четверо детей.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Одессы, заверил, что за этот удар обязательно последует ответ.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ. Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь», — заявил он.

В Министерстве обороны России отрицают нанесение удара по православному храму в Одессе. В ведомстве утверждают, что «высокоточным оружием» нанесли удар по объектам, где «готовились террористические акты против РФ», «на безопасной дистанции от храмового комплекса». Разрушение собора там объяснили «безграмотными действиями операторов комплексов [украинской] ПВО».

С 18 июля, когда Россия официально вышла из «зерновой сделки», российская армия ежедневно обстреливает Одесскую область, включая объекты портовой инфраструктуры и зерновые терминалы.