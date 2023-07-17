МИД России объявила о выходе из «Черноморской инициативы» — соглашения об экспорте украинской сельхозпродукции по Чёрному морю, срок которого истекал 17 июля. Украина, Турция и секретариат ООН уведомлены об этом, следует из заявления ведомства.

Россия также отзывает гарантии безопасности судоходства и намерена свернуть морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Чёрного моря — там восстанавливается режим «временно опасного района».

Совместный координационный центр в Стамбуле, который инспектировал суда с украинским продовольствием, будет расформирован, отмечается в заявлении.

Решение выйти из инициативы в российском МИДе пояснили тем, что требования России в рамках «зерновой сделки» не выполняются. В частности, Россия требовала переподключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT и разрешить ввоз в страну запчастей для производства сельхозпродукции и удобрений, находящихся под санкциями.

«Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление „сделки“», — говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом заявил, что президент России Владимир Путин «хочет продолжать» соглашение, «несмотря на заявление, сделанное сегодня утром из Москвы». Он сообщил, что министр иностранных дел Турции проведёт телефонный разговор с главой МИД РФ и выразил надежду, что стороны вернутся к сделке.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход России из «зерновой сделки», заявил, что Киев готов и далее поставлять свою сельхозпродукцию по Чёрному морю.

«Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна», — приводит слова Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Украина — ведущий в мире производитель зерновых продуктов. Вскоре после российского вторжения в феврале 2022 года хранилища страны в портах Чёрного моря оказались заблокированы флотом России.

В июле прошлого года Украина и Россия заключили односторонние соглашения с ООН и Турцией, которые позволили продолжить поставки украинского зерна и другой продовольственной продукции на мировой рынок. С тех пор соглашение продлевалось несколько раз.