Казахстан не планирует проводить чемпионат мира по футболу совместно с Узбекистаном в 2034 году. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта Казахстана, пишет Tengrinews.kz.

«Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует», — заявили в министерстве.

Ранее узбекистанское издание Championat.asia сообщило, что глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов предложил Казахстану и Узбекистану вместе подать заявку на совместное проведение чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2034 году.

Заявление прозвучало на встрече официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, где присутствовало руководство обеих федераций, в том числе первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.