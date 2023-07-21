Правительственная комиссия представила премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову предложения по решению проблемы 1091 дольщика, купившего квартиру в домах строительной компании Aziya Invest Favorit в Ташкенте. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.

Как мы сообщали ранее, люди купили квартиры в восьми строящихся и построенных домах Aziya Invest Favorit на улице Иззат в Яшнабадском районе. Строительная компания для получения кредита в банках вносила в качестве залога квартиры собственников, а потом банки из-за невыплаты кредита изымали жильё. 21 июля глава правительства встретился с собственниками квартир.

Согласно судебным решениям и мировым соглашениям, 652 квартиры в четырёх строящихся домах были переданы на баланс банков в качестве залога. Комиссия предложила заменить жильё граждан в залоге на имущество застройщика и арестованное в ходе следствия имущество, которое оценивается в 227,8 млрд сумов.

Кроме того, дома предложено достроить под контролем правительственной комиссии за счёт средств, вырученных от реализации имущества подрядной организации (16 млрд сумов), и платежей, которые граждане должны выплатить по договору купли-продажи (27 млрд сумов). Строительные работы планируется завершить в короткие сроки и выдать гражданам кадастровые документы.

Сообщается также, что застройщик собирал у клиентов деньги на незаконное строительство. В качестве первого варианта предлагается по итогам следствия, в порядке исключения, не дожидаясь окончательного решения суда, покрыть ущерб граждан за счёт продажи имущества строительной компании. По предварительным расчётам, речь идёт о 161,7 млрд сумов, которые застройщик получил от жителей.

Второй вариант — принять постановление правительства о возврате хокимияту Ташкента 4,5 га земли, принадлежащей ООО «Тошкент шахар сувтаъминоти», а затем реализовать её через отдельный аукцион, если не удастся получить денежные средства большинства граждан.

Предлагается на основе проектного предложения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства построить 25- и 16-этажные дома на 2000 квартир с привлечением компетентных подрядчиков, которые купят землю на закрытом аукционе.

Как мы уже писали, Министерству юстиции и Генпрокуратуре в течение месяца поручено разработать и внести в правительство проекты нормативно-правовых документов по укреплению прав покупателей квартир в новостройках в рамках заключаемых соглашений.

Речь идёт о страховании платежей, определении имущественных прав, повышении ответственности юридических и физических лиц, не выполнивших требования и нормы, усилении гарантий по возврату средств.