Делегация во главе с хокимом Кашкадарьинской области Муротжоном Азимовым в ходе визита в Китай провела переговоры с компанией JAC Motors о запуске производства бензиновых автомобилей или электромобилей в Карши. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным хокимията, поручение открыть автозавод в регионе дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На встрече с руководством JAC Motors представители Узбекистана отметили, что этот инвестиционный проект в будущем станет визитной карточкой области. В ближайшее время ожидается визит руководства компании-производителя в Карши.

«Переговоры о внедрении в нашем регионе производства энергосберегающих, простых в управлении и умных автомобилей продолжаются. В ходе визита запланированы переговоры ещё с двумя крупными автопроизводителями», — говорится в сообщении.

В Узбекистане уже работают китайские автопроизводители. В мае в Сырдарье был запущен завод по производству автомобилей EXEED. В августе прошлого года «Узавтосаноат» и BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла. В будущем намечен выпуск двигателей, электродвигателей и аккумуляторов.

Китайская Great Wall Motor до конца года планирует начать сборку автомобилей Haval в Узбекистане на базе автомобильной группы ADM Jizzakh.

В июне Шавкат Мирзиёев, будучи кандидатом в президенты, заявил о намерении развивать автомобильную промышленность в Узбекистане. По его словам, в ближайшие два года планируется увеличить производство автомобилей с 300 тысяч до 500 тысяч в год, а к 2030 году страна планирует производить уже 1 миллион автомобилей, в том числе 300 тысяч электромобилей.

JAC Motors начала деятельность в 1964 году как производитель грузовых автомобилей, а в начале 2000-х перешла на выпуск коммерческих и легковых автомобилей.