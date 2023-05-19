Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в Китае, 19 мая нажатием символической кнопки запустил 15 новых производственных мощностей в стране, сообщила пресс-служба главы государства.

Один из них — автомобильный завод китайского бренда EXEED, расположенный в Сырдарье, рассказали «Газете.uz» представители предприятия.

На заводе планируется производство трёх премиальных моделей EXEED — компактного кроссовера LX, среднеразмерного кроссовера TXL и полноразмерный внедорожника VX. Их продажа, как ожидается, откроется в июне, тогда же станут известны цены.

Проект предполагает выпуск до 20 тысяч автомобилей в год на стадии сборки из комплектующих (SKD) и до 150 тысяч автомобилей в год на стадии полного цикла производства (CKD).

Производителем бренда EXEED в Узбекистане является Asaka Motors. Стоимость проекта составляет 390 млн долларов.

«Новый завод будет использовать современные технологии и прогрессивные способы производства, что позволит выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию», — отметил в своём выступлении генеральный директор Asaka Motors Акрамжон Тухтабаев.

Среди других проектов, запущенных сегодня президентом, — предприятия по выпуску автомобилей и электромобилей, строительных материалов, металлических изделий и проката, предметов медицинского назначения общей стоимостью 3,3 млрд долларов.