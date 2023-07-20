Постоянная представительница Программы развития ООН в Узбекистане Матильда Димовска завершает свою миссию в стране после четырёх с половиной лет работы, 20 июля она провела прощальную встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщили в страновом офисе ПРООН.

Стороны подвели итоги совместной работы. Матильда Димовска выразила «глубочайшую благодарность правительству Узбекистана и партнёрам по развитию за их

огромную поддержку и приверженность делу».

«ПРООН по-прежнему привержена продвижению глобальных усилий в области развития и продолжит поддерживать создание устойчивого, инклюзивного и процветающего общества в Узбекистане», — говорится в сообщении.

О встрече также написал в Telegram министр Бахтиёр Саидов: «Выражаем благодарность за тесное сотрудничество и вклад в достижение впечатляющих результатов совместно с ПРООН».

«Узбекистан привержен достижению Целей устойчивого развития», — подчеркнул глава МИДа.

Отметим, что Матильда Димовска — постоянный автор «Газеты.uz». Она публиковала колонки, посвящённые правильной методологии проекта озеленения страны «Яшил макон», инициативному бюджетированию, борьбе с гендерным насилием и на другие актуальные темы. Во многих случаях эти статьи становились основой для изучения государственными органами Узбекистана. Список колонок доступен ниже.