Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента назначил на 25 июля в 15:00 рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Абдукодира Муминова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. Дело рассмотрит судья Сардорбек Содиков.

В конце декабря 2022 года блогер, автор Youtube-канала «Ko’zgu» (247 тысяч подписчиков) и руководитель компании Oynaga qarang Абдукодир Муминов сообщил о нападении неизвестных, которые разбили битой стёкла его машины и избили его. Он рассказывал, что из видеорегистратора его машины изъяли без оформления и увезли флешку, на которой были записи его личных разговоров и бесед с людьми, которые обращались к нему. ГУВД Ташкента возбудило по данному факту уголовное дело по статье 164 УК (разбой).

В феврале Муминов был задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве, произошедших в октябре 2021 года. По данным ГУВД Ташкента, гражданин Э. З. якобы подал заявление и просил принять правовые меры против Абдукодира Муминова. В октябре 2021 года блогер, согласно заявлению, обещал «положительно решить уголовное дело» в отношении компании, оформленной на Э. З. и его младшего брата Д. Ю, через критические видеоролики, которые должны были способствовать принятию следователями УВД Сырдарьинской области «положительного решения».

В сообщении отмечалось, что блогер якобы потребовал за это 10 тысяч долларов, «получил заранее из этой суммы 3800 долларов, потратил их на собственные нужды и не выполнил обещание».

Кроме того, по данным ГУВД, в октябре 2021 года блогер на встрече с гражданином А. Т. в Джизакской области сообщил, что снял негативный видеоролик про его компанию, который после публикации на Youtube-канале блогера «Ko'zgu» может привести к возбуждению уголовного дела и задержанию руководителя компании. За сохранение сведений в тайне он якобы просил 70 тысяч долларов.

В том же месяце Генпрокуратура опровергла появившиеся слухи о смерти Абдукодира Муминова в следственном изоляторе.

Согласно обвинительному заключению, Муминов (1990 года рождения) обвиняется по пунктам «а, б» части 2 статьи 141−1 (нарушение неприкосновенности частной жизни, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое из корыстных побуждений), пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере), пункту «б» части 3 и пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество повторно или опасным рецидивистом; в особо крупном размере), части 1 статьи 189 (нарушение правил торговли товарами или оказания услуг стоимостью в особо крупном размере) и статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

По данным Верховного суда, пострадавшими по делу проходят 14 человек, ущерб оценивается в 903,4 млн сумов.