США готовятся ввести новые «экономические меры» в отношении Кыргызстана из-за предполагаемой помощи России в обходе санкций. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планами администрации президента США Джо Байдена.

Экономическими мерами против Кыргызстан США хотят «оказать давление», чтобы страна прекратила торговлю с Россией. Ограничения могут ввести уже на этой неделе, пишет WP.

Издание не уточняет, какие именно меры планируют ввести власти США, но отмечает, что ранее в таких случаях применялись санкции и включение в «чёрный список» компаний.

«Москва, лишённая возможности закупать военные товары у западных стран, всё чаще обращается за помощью к бывшим советским государствам Центральной Азии», — пишет WP. США «особенно беспокоит» роль, которую играет в этом Кыргызстан.

Как Кыргызстан помогает России обойти санкции

По данным издания, из Кыргызстана компаниям в России поставляются подпадающие под санкции товары — от китайских дронов и деталей самолётов до оптических прицелов и передовых схем бомб.

В стране размещены многочисленные предприятия, «ставшие каналом для западных и азиатских товаров, которые Россия не может легально получить где-либо ещё», пишет WP. Компании ведут бизнес в основном с Россией, а их число «поразительно выросло» после российского вторжения в Украину.

Издание со ссылкой на торговые отчёты указывает, что объём экспорта из Кыргызстана в Россию вырос в 2022 году на 250% по сравнению с предыдущим годом. Некоторые товары, такие как оптические прицелы, Кыргызстан никогда не экспортировал в Россию.

Согласно документации, компании из Кыргызстана в феврале и марте 2022 года закупили у китайских и южнокорейских компаний «чувствительную» электронику, включая полупроводники и усилители напряжения, на сотни тысяч долларов. Почти такое же количество товаров страна отправила в Россию за тот же период.

В большинстве случаев получателями продукции в России выступали известные поставщики оборонной промышленности, сообщил собеседник газеты. Это говорит о причастности к торговле российских спецслужб, которые теперь непосредственно вовлечены в схемы, направленные на обход экономических санкций, отмечает WP.

«Кыргызстан, хотя и небольшой по сравнению с другими странами, является наглядным примером того, как все факторы одновременно создают благоприятную среду для уклонения от санкций», — сказал один из собеседников издания.

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне в ответ на запрос газеты сообщило, что власти страны привержены соблюдению международных правил в борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. Дипломаты признали случаи нарушения санкций, но сказали, что критики не приняли во внимание «реальный экономический контекст»: Россия и Кыргызстан входят в ЕАЭС, а более миллиона граждан страны работают на российской территории.

Нынешние и бывшие американские чиновники признают геополитические и экономические трудности Кыргызстана, но отметили, что «некоторые из стран-соседей, похоже, прилагают более искренние усилия для соблюдения санкций, даже несмотря на огромное давление со стороны Москвы», пишет WP.

Санкции против России и страны Центральной Азии

Западные санкции в отношении России, введённые из-за её вторжения в Украину, неожиданно привели к экономическому росту Центральной Азии. Одной из причин этого стали транзитные перевозки. По мнению представителей Евросоюза и США, таким образом страны ЦА помогают РФ обходить торговые ограничения.

Ранее Financial Times писала, что в 2022 году при транзите через Россию «исчезли» экспортные товары из стран Евросоюза на сумму более 1 млрд долларов. Продукция следовала в Армению, Казахстан и Кыргызстан.

The Wall Street Journal также писала, что ряд бывших советских стран стал крупным перевалочным пунктом для американских и европейских компьютерных чипов, лазеров и другой продукции гражданского и военного назначения, направляемой в Россию. По данным издания, поставки товаров из США и ЕС в Армению, Грузию, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан выросли до 24,3 млрд долларов с 14,6 млрд долларов в 2021-м. Параллельно эти страны увеличили экспорт в Россию почти на 50% за этот период.

В апреле в Узбекистан приезжал специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан. Он сообщил, что власти ЕС в последнее время наблюдали увеличение экспорта европейских товаров, запрещённых к ввозу в Россию, через территорию Узбекистана на 126%.

В июне Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, в который впервые включил новый механизм для решения проблемы обхода ограничений. Он позволяет вводить санкции против третьих стран, через которые на российский рынок попадают санкционные товары и технологии.

В рамках этого механизма в санкционный список попали два предприятия из Узбекистана — Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia. Ранее экспортные ограничения против них ввели США. По данным Министерства торговли США, они пытались в обход санкций закупать американские товары для нужд российской военной и оборонной промышленности.