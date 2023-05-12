Темпы экономического роста в странах Центральной Азии и Кавказа замедлятся в 2023 году, а перспективы региона сильно зависят от внешних факторов. Об этом говорится в последнем региональном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

В 2022 году рост в странах региона составил 4,8% и находился в диапазоне от 12,6% в Армении до 3,2% в Казахстане и 1,8% в Туркменистане.

В следующем году, по оценкам МВФ, экономический рост в регионе снизится до 4,2%, а затем несколько повысится до 4,5% в 2024 году.

Что влияет на экономику региону

Развитие событий в регионе в последнее время отражает два параллельных течения: восстановление активности после пандемии и вторичные эффекты войны в Украине, отмечается в докладе.

Неожиданные вторичные эффекты войны в Украине:

Спад в России в 2022 году не привёл к снижению экономического роста в регионе. Наоборот, большинство стран Кавказа и Центральной Азии испытали существенный толчок роста.

Резко выросли притоки частных средств. Чистые переводы денег из России в Армению, Грузию и Азербайджан увеличились в 2022 году более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув 17, 8 и 3% ВВП, соответственно. В Таджикистане и Узбекистане также отмечалось удвоение величины чистых денежных переводов, их увеличение составило от 13 до 23% ВВП.

Приток мигрантов, вызванный войной, повысил спрос, но при этом увеличил давление на цены на рынках аренды жилья и недвижимости. Численность мигрантов из России, прибывших в в основном в Армению, Грузию, Казахстан и Узбекистан, находится в диапазоне от 50 тысяч до 150 тысяч человек, что составляет до 5% населения принимающей страны.

Санкции привели к дестабилизации традиционных торговых (железнодорожных) путей между Китаем и Евросоюзом, смещая торговые пути из России в соседние страны. Эти изменения потоков ведут к увеличению транзитной торговли.

Кроме того, более высокие цены на биржевые энергетические товары благоприятно повлияли на сальдо внешнеэкономических операций стран-экспортёров нефти. Также более высокий, чем ожидалось, урожай в России смягчил проблемы продовольственной безопасности.

Однако по мере затихания этих вторичных эффектов страны в 2023 году ожидает замедление экономики, считают в МВФ.

Среди основных факторов риска:

Ухудшение показателей роста в России по сравнению с прогнозом;

Уменьшение денежных переводов;

Снижение притока мигрантов из России;

Нарушения в цепях поставок продуктов.

В целом, увеличение объёмов торговли с Россией делает страны ЦА и Кавказа более подверженными влиянию потенциального ухудшения в ходе войны и более строгих санкций.

Инфляция

С середины 2022 года общая инфляция снизилась в Армении, Грузии и Таджикистане, но продолжала повышаться в Казахстане и Кыргызстане и вышла на стабильный уровень в Узбекистане.

В Азербайджане инфляция начала медленно снижаться в сентябре 2022 года, но в начале 2023 года оставалась на уровне двузначных показателей.

Одним из ключевых факторов, определяющих динамику инфляции в регионе, является заработная плата. В большинстве стран темпы роста номинальной заработной платы превышают уровень инфляции. Это может повышать стойкость инфляции и затруднять проведение денежно-кредитной политики.

Что прогнозирует МВФ