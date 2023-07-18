В понедельник сильный порывистый ветер привёл к падению деревьев, обрыву линий электропередачи и разрушению крыш домов в Хорезмской области и Каракалпакстане.
Фотографии последствий стихии и работ по восстановлению электроснабжения в Хорезме опубликовала пресс-служба территориального филиала предприятия «Региональные электрические сети».
Министерство энергетики Узбекистана вечером сообщало, что в отдельных районах Хорезма и Каракалпакстана приостанавливалась подача электричества в целях обеспечения безопасности сетей.
Аварийные бригады сейчас продолжают ремонтно-восстановительные работы.