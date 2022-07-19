В понедельник в Ташкент с официальным визитом прибыла правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В аэропорту его встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, его заместитель — министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и другие официальные лица. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В сообщении пресс-службы правительства Грузии говорится, что Ираклий Гарибашвили проведёт ряд переговоров с высокопоставленными официальными лицами.

Сразу по прибытии глава правительства Грузии посетил парк «Новый Узбекистан», где возложил цветы к монументу Независимости. Затем он ознакомился с «Технопарком» на месте бывшего авиационного завода ТАПОиЧ, где сегодня размещены 17 производств.

Фото: mift.uz.

Между Узбекистаном и Грузией действует режим свободной торговли. Узбекистан поставляет в Грузию в основном промышленные товары, химическую продукцию, напитки, автомобили и транспортное оборудование. Грузия импортирует из Узбекистана фармацевтическую продукцию, транспортное оборудование, пищевую продукцию и другие позиции. На территории Узбекистана действуют 69 предприятий с участием грузинского капитала. В Грузии функционируют 23 предприятия с участием узбекских инвестиций.

Товарооборот между странами с 2017 года вырос на 34,3%, достигнув 127,4 млн долларов. Стороны считают этот показатель не соответствующим потенциалу и намерены его значительно увеличить.

В сообщении МИВТ говорится, что премьер-министр Грузии обратил внимание на огромный инвестиционный и индустриальный потенциал Узбекистана.