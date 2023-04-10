Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил выделить дополнительно 1,3 трлн сумов на финансирование инициатив граждан в рамках проекта «Инициативного бюджета» на портале Open Budget («Открытый бюджет»), сообщила пресс-служба Министерства финансов и экономики.

Напомним, 7 апреля завершилось голосование по проектам инициативного бюджета за первое полугодие. Жители Узбекистана отдали рекордные 16,13 миллиона голосов (около трети взрослого населения страны) по 33678 проектам из предложенных 55970.

В результате победителями определены 1666 проектов, на их финансирование будет направлено 1,57 трлн сумов.

Поручением президента выделяется ещё 1,3 трлн сумов для финансирования 1309 проектов, каждый из которых набрал более 2000 голосов (всего свыше 4,3 млн голосов по 1182 махаллям), но не был признан победителем в ходе голосования.

Кроме того, был проведён анализ проектов, получивших более 1500 голосов каждый, но не победивших, по ремонту и развитию материально-технической базы в сферах образования, здравоохранения, спорта и других сферах. В бюджетную заявку на 2024 планируется включить расходы на их ремонт, оснащение и приобретение.

В результате будет выделено дополнительно 304,6 млрд сумов на ремонт, оснащение и другие проекты в 164 школах, 30 детских садах и 32 медицинских учреждения.

С 2023 года граждане смогут распределять 30% от дополнительных доходов областного бюджета (до этого только районного и городского), а средства на инфраструктуру махаллей будут распределяться только через «Инициативный бюджет». В результате в 2023 году ожидается выделение в 3,5 раза больше средств — до 8 трлн сумов.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» ранее отметила, что инициативное бюджетирование может усилить чувство сопричастности граждан к решению проблемам и улучшить качество жизни. Оно также способно стать эффективным инструментом в достижения Целей устойчивого развития, считает она.