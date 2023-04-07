7 апреля на портале Open Budget («Открытый бюджет») завершилось голосование по проектам «Инициативного бюджета» за первое полугодие 2023 года. Жители Узбекистана отдали свыше 16 миллиона голосов (около 76% взрослого населения страны), что более чем в два раза больше показателя предыдущего сезона (7,8 миллиона).

По данным портала, от населения поступило 55970 инициатив, из них одобрены 33678. По итогам голосования победили 1666 проектов (в прошлый раз — 1418), которые получат финансирование в размере 1,57 трлн сумов (хотя изначально сообщалось о 1,7 трлн сумов).

В сфере дошкольного образования победил 91 проект, школьного образования — 689, музыки и внешкольного образования — 11, другие образовательные учреждения — 62, спортивные учреждения — 39, учреждения здравоохранения — 205, детские площадки — 16, центры отдыха людей — 10, уличное освещение — 35, дренажная система — 11, внутренние дороги и пешеходные дорожки — 381, питьевая вода и канализация — 20, махаллинские центры — 20, благоустройство кладбищ — 6, благоустройство и озеленение — 6, газоснабжение — 16 и другие.

Жители проектов, которые набрали больше всего голосов, отпраздновали победу карнаем-сурнаем, танцами и концертом. Кроме того, некоторые из них проехались по улицам с флагом Узбекистана.

Голосование длилось с 18 марта по 7 апреля. В рамках проекта граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ, детсадов, или отдав свой голос за один из уже предложенных проектов.

Для сбора голосов жители использовали различные методы — например, предлагали согражданам за их голос пополнить счёт на телефоне, бесплатный напиток или растительное масло. В начале этапа голосования были объявления «Один голос — 5000 сумов», однако уже к концу цена одного голоса достигла 20 тысяч сумов.

«Газета.uz» посетила несколько таких «агитационных» точек Ташкента и пообщалась с участниками процесса.