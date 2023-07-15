Ощущаемая населением инфляция снижается пятый месяц подряд, в июне она опустилась ещё на 0,7 процентных пункта — до 12,9%, говорится в обзоре Центрального банка Узбекистана. Это минимальный показатель за всё время публикации данного обозра. В последний раз на таких низких уровнях инфляционные ощущения были в феврале 2022 года (13,1%).





Как мы сообщали, в январе, на фоне аномальных морозов, население оценило рост цен в 19,5%, но с тех пор наблюдается последовательное снижение.

Разница с официальной инфляцией, которая в июне составила 9% в годовом выражении, составляет 3,9%.

Большая часть опрошенных ощутила рост цен на 9−12% и 6−8%, хотя их число по сравнению с маем уменьшилось. В то же время резко выросло количество респондентов, которые оценили инфляцию в 5% и меньше.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в июне был выше всего в Ташкенте — 17% (в мае — 16,1%), Бухарской области — 13,5% (14,3%), Самаркандской — 13,3% (12,1%), Ташкентской — 13,2% (12%) и Наманганской — 13,1% (16,3%) областях. Меньше всего рост цен ощутили в Каракалпакстане — 10,4% (12%), Джизакской области — 11% (11,7%), Сурхандарьинской — 11,7% (11,7%).

В прошлом месяце уровень инфляции, ощущаемый сотрудниками, работающих в производственной сфере, пенсионерами, в секторе информационных технологий и СМИ, был выше, чем в других отраслях.





Большинство респондентов ощутили высокий уровень роста цен на сахар и кондитерские изделия — 37,1% опрошенных, мясо и молоко — 33,4%, строительные материалы — 33,1%, лекарства — 24,1%, кафе и рестораны — 19,5%, одежду и обувь — 19%, бытовую технику — 18,9%.

Почти все группы населения с доходами от 1 млн сумов и ниже и до 15 млн сумов и выше сильнее ощутили повышение цен на сахар и кондитерские изделия, мясо и молоко, а также строительные материалы.





Опрошенные с низкими доходами (до 1 млн сумов и ниже, а также 1−2 млн) также указали на подорожание лекарств, поездок и перевозок, одежды и обуви, масложировой продукции. Реже они отмечали рост цен на ремонт, овощи и фрукты, кафе и рестораны и медицинские услуги.

Респонденты с достатком в 2−4 млн сумов оказались чувствительными к ценам на лекарствам, бытовой техники, одежду и обувь. В то же время относительно малая часть этой группы отмечает подорожание фруктов и овощей.

Группа населения с доходами в 4−10 млн сумов также сильно ощутили рост цен на лекарства, а также кафе и рестораны.

Самые обеспеченные домохозяйства (15 млн сумов и выше) выделяли подорожании лекарств, кафе и ресторанов, арендной платы, медицинских услуг, а также овощей и фруктов. В то же время меньше замечали рост цен на транспорт и напитки.