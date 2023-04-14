Центральный банк Узбекистана возобновил публикацию данных по ощущаемой инфляции населения.

Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который мы покупаем регулярно, повышается, то это вызывает у нас большее ощущение роста цен, чем если повышается цена товара, который покупается редко.

В последний раз ЦБ публиковал обзор за декабрь в форме инфографики, без подробного комментария, как это было ранее. С тех пор публикаций на эту тему не было.





В январе ощущаемая населением инфляция достигла 19,5%. При этом разница с официальным индексом потребительских цен (12,2%) составила 7,3 процентных пункта. Среди опрашиваемых большая часть респондентов ощутила рост цен на 21−25%.

В этом месяце в Узбекистане наблюдался энергетический кризис, связанный с перебоями в поставках электричества и газа, приостановкой работы ряда предприятий и падением промышленного производства, включая снижение производства продуктов питания.

Это наивысший показатель ощущаемой инфляции с июля 2020 года (ожидания бизнеса — 20,7%, населения — 19,9%), когда в стране наблюдался пик пандемии и возросли неуверенность и неопределённость. Тогда разрыв между ощущаемой и официальной инфляцией (14,4%) достигал 5,5−6,3 процентных пункта.

К февралю показатель резко снизился до 14,9%, а в марте — до 14%.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в марте был выше в Ташкенте (16%), Бухарской (15,7%), Самаркандской и Хорезмской (по 14,8%) областях. Меньше всего рост цен ощутили в Каракалпакстане (11,2%), Сурхандарьинской (11,5%), Кашкадарьинской и Ферганской (по 13,1%) областях.

В прошлом месяце уровень инфляции, ощущаемый пенсионерами, сотрудниками, работающих в производственной сфере, секторе информационных технологий и СМИ, госучреждениях был выше, чем в других отраслях.





Большинство респондентов ощутили высокий уровень роста цен на овощи и фрукты (43,1% опрошенных), мясо и молоко (37,2%), сахар и кондитерские изделия (28,5%), перевозку (28,2%), стройматериалы (25,4%) бензин и другое топливо (24,9%), масло (21,5%) и другие товары и продукты.

Стоит отметить, что данные по ощущаемой инфляции публиковались в виде ежемесячного обзора до октября 2022 года. С ноября прошлого года был приостановлен инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а с июня прошлого года перестали публиковаться данные по денежным переводам.