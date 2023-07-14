На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Париже параатлеты из Узбекистана завоевали три медали — две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщила пресс-служба министерства молодёжной политики и спорта.

Среди мужчин узбекистанец Бобур Омонов в программе толкания ядра в классе F41 с результатом 14,73 м, а Дониёр Салиев в программе прыжков в длину в классе Т12, с результатом 7,47 м завоевали золотые медали и обновили рекорд чемпионата мира.





Спортсменка из Узбекистана Нурхан Курбанова, принимавшая участие в соревнованиях по толканию ядра среди женщин в классе F54, завоевала бронзовую медаль с результатом 7,38 м.





Таким образом, спортсмены завоевали прямую лицензию на летние Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.