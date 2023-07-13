Государственный департамент США опубликовал Доклад о торговле людьми в мире за 2023 год с оценкой того, как разные страны противодействуют такой торговле.

Узбекистан в новом докладе остался во второй категории (Tier 2) — в неё включаются страны, правительства которых не полностью соблюдают минимальные стандарты TVPA, но прилагают значительные усилия для их соблюдения. Страна находится в этой категории с 2021 года.

Страны оцениваются по соответствию минимальным стандартам закона США о защите жертв торговли людьми (Trafficking Victims Protection Act, TVPA) и делятся на три категории.

В числе усилий правительства Узбекистана составители доклада отмечают:

расследование, судебное преследование и осуждение большего числа торговцев людьми;

усиление поддержки трудовых мигрантов за границей;

увеличение финансирования единственного в Узбекистане приюта для жертв торговли людьми.

При этом, отмечается в докладе, правительство выявило меньшее количество жертв торговли людьми, а некоторые местные чиновники продолжали вводить неофициальные квоты на выращивание хлопка, что «могло способствовать сохранению стимулов для принуждения при сборе хлопка».

По данным, которые приводятся в докладе, в 2022 году власти Узбекистана выявили 93 жертвы торговли людьми по сравнению со 175 жертвами в 2021 году. Из них 81 были жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации (80 женщин и одна девочка) и 12 жертвами принудительного труда (все мужчины).

Все жертвы торговли людьми для сексуальной эксплуатации были гражданами Узбекистана, которых эксплуатировали в Узбекистане, а все жертвы принудительного труда — граждане Узбекистана, выявленные за границей.

Правительство Узбекистана также сообщило о проведении в прошлом году 172 расследований: по делу о торговле людьми для сексуальной эксплуатации (125), по делу о торговле людьми (16) и неустановленной эксплуатацией детей (31).

За нарушение трудового законодательства в административном порядке было наказано 35 должностных лиц — это почти вдвое меньше показателя за 2021 год, говорится в докладе.