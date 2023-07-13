В соцсетях распространилось видео, на котором юноша, сидя на трубе над каналом, сбрасывает в воду собаку, её уносит течением.

Парень бросил животное в воду по команде другого молодого человека, который снимал процесс на видео. Далее за кадром слышится его смех. В комментарии к распространившемуся видео отмечается, что оно предназначалось для TikTok.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что личности парней установлены, ОВД Булунгурского района Самаркандской области проводит следственные действия. «По итогам проверки будет принято законное решение», — отметили в Генпрокуратуре.

Позже в УВД Самаркандской области сообщили, что молодые люди привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьёй 111 (жестокое обращение с животными) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Им назначены штрафы в три базовые расчётные величины (990 тысяч сумов).

Пресс-секретарь УВД региона Жахонгир Сагдуллаев отметил «Газете.uz», что собака выжила.