Президент Шавкат Мирзиёев своим указом от 6 июля одобрил предложение о поэтапном внедрении института независимых рыночных регуляторов в сферах, связанных с инфраструктурой отраслей и естественными монополиями.

Сюда входят и сферы, связанные с электрической энергией, природным газом, железными дорогами, гражданской авиацией, услугами аэропортов, автомобильными дорогами и телекоммуникациями.

До 1 января 2025 года функции Комитета по конкуренции по регулированию и контролю тарифов субъектов естественной монополии должны поэтапно передаваться создаваемым независимым рыночным регуляторам.

До декабря текущего года планируется пересмотреть эффективные механизмы правового регулирования деятельности естественных монополий и регулирования тарифов. При этом поручено предусмотреть налаживание регулирования их деятельности через независимые регуляторы после проведения анализа реализуемых проектов. Также ожидается инвентаризация и оптимизация документов, регулирующих тарифы естественных монополий.

Первый замминистра энергетики Азим Ахмедхаджаев ранее сообщал, что к сентябрю 2023 года в Узбекистане представят новую программу развития энергетики, которая будет предусматривать либерализацию цен на газ и электричество и введение социальных норм потребления. Кроме того, ожидается появление отдельного регулятора, который «на рыночной основе будет регулировать тарифы и отношения между производителем энергии и потребителем». Изучается опыт Азербайджана, Турции и стран Европы.

«Что касается регулятора, который будет независимым, мы сейчас изучаем много хорошего опыта, который есть в мире. Например, тот опыт, который сейчас является новым опытом, например, в Азербайджане. Нам нравится подход, который они установили. Они создали регулятор, но этот регулятор пока работает под крышей министерства энергетики. Почему? Потому что они сейчас изучают, тестируют и смотрят, как это работает. И потом они позволят этому регулятору быть независимым», — отмечал он.