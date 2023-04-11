Центральный банк Узбекистана возобновил публикацию данных по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса на следующие 12 месяцев.

В последний раз регулятор публиковал обзор за ноябрь в форме инфографики, без подробного комментария, как это было ранее. С тех пор публикаций на эту тему не было.

В январе инфляционные ожидания населения достигли 18,9%, а бизнеса — 18,7%. При этом, по данным Агентства статистики при президенте, по итогам января годовая инфляция составила 12,2%. То есть разница между ожиданиями и официальной инфляцией составила 6,5−6,7%.

В этом месяце в Узбекистане наблюдался энергетический кризис, связанный с перебоями в поставках электричества и газа, приостановкой работы ряда предприятий и падением промышленного производства, включая снижения производства продуктов питания.





Это наивысший показатель ожидаемой инфляции с июля 2020 года (ожидания населения — 19,7%, бизнеса — 20,1%), когда в стране наблюдался пик пандемии и возросли неуверенность и неопределённость. Тогда разрыв между ожиданиями и официальной инфляцией (14,4%) достигал 5,3−5,7%.

При этом уже в феврале 2023 года ожидания населения и бизнеса резко снизились до 15%, а в марте — до 14,4% и 14,1% соответственно.

Если в январе число респондентов, кто ожидал инфляцию на уровне 9−12% и 21−25%, было почти одинаковым, то в марте разница между ними выросла до уровня в 3,5 раза.

В январе на ожидания роста цен населением в основном влияло подорожание топлива и энергоресурсов — 47% опрошенных (в марте — 36%), изменение курса валюты — 42% (51%), искусственное повышение цен — 37% (18%) и подорожание основных продуктов питания — 32% (31%).

Бизнес, в отличие от населения, считает, что основным фактором инфляции является изменение курса валюты — 44% (в марте — 50%), подорожание топлива и энергоресурсов — 38% (33%), повышение зарплат — 21% (34%).

Ожидания людей относительно будущей инфляции могут влиять на её траекторию — в экономической науке это общепризнанный факт, поэтому центральные банки обращают большое внимание на инфляционные ожидания при принятии решений по денежно-кредитной политике. Если бизнес и население ожидают более высокой инфляции, то первые с большей вероятностью будут повышать цены, а вторые — требовать повышения зарплат.

Рост цен и зарплат может, в свою очередь, увеличивать инфляцию, и, видя, что инфляция растёт, бизнес будет закладывать ожидаемое ускорение инфляции в цены, а население — требовать соответствующей индексации зарплат. Однако долгосрочные инфляционные ожидания могут не расти, если люди считают всплеск инфляции временным, — подобная заякоренность инфляционных ожиданий основывается на доверии к политике центрального банка: когда бизнес и население считают, что денежно-кредитная политика вернёт инфляцию к цели, они меньше беспокоятся о росте цен в будущем.