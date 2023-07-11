Во вторник в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как собака бросается на мальчика, идущего по обочине дороги, и сбивает его с ног, после чего к ним подбегает ещё одна собака.

Как сообщил пресс-секретарь УВД Самаркандской области Жахонгир Сагдуллаев, инцидент произошёл 8 июля в Самарканде.

Ребёнок шёл домой, когда на него напали собаки. Одна схватила его за ногу, другая — за руку, каждая тащила его в свою сторону, отметил пресс-секретарь. В это время подъехал водитель такси, он помог мальчику и прогнал собак.

Как отмечается в сообщении, собаки бродили на территории автомастерской, расположенной на этой улице через дорогу. В настоящее время животные отловлены и помещены на карантин. Мальчик чувствует себя хорошо.

«Если в ходе изучения инцидента будет установлен владелец собак, против него будут приняты меры в соответствии с законом», — сказал представитель УВД.