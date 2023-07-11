Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны перечислил проблемы столицы. Редакторы «Газеты.uz» заметили, что многие из них схожи с проблемами Ташкента.

«Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объёмами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе», — считает Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, причиной подобного плачевного результата стали «либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей».

«Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков», — подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что прошлый отопительный сезон для столицы прошёл с огромным дефицитом тепловых мощностей.

«Избежать коллапса удалось по большей части благодаря тёплой зиме. При этом местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение. Развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия», — сказал он.





Глава Казахстана напомнил, что акиму Астаны Женису Касымбеку было поручено провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий.

«В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК — оценщик, теплотранзит — агроном, горводоканал — зоотехник. Глубоко убеждён, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие», — заявил глава государства.

Президент указал, что «из-за недальновидности и бездействия властей сегодня мы вынуждены в „пожарном“ режиме строить новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения».

Он отметил, что город стремительно растёт, нагрузка на инженерные сети неуклонно увеличивается.

«Поэтому необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной. Поручаю в месячный срок внести соответствующие предложения. Наша задача — обеспечить надёжное теплоснабжение Астаны как минимум на десять лет вперёд. Это крайне важно для устойчивого развития столицы. Этот вопрос имеет стратегическое значение с учётом особой роли столицы как административного и политического центра государства», — сказал Токаев.

Президент также высказался о дефиците воды в начале лета в Астане, из-за чего жители жилых комплексов перекрывали дороги и выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. По его словам, подобное положение дел недопустимо для столицы.

«Откровенно говоря, сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчёты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере — это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет — это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил он.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что столица полностью зависит от Астанинского водохранилища. Других источников воды нет, что крайне рискованно. Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города, поэтому следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой, поручил он.

«Поскольку население столицы продолжает расти и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два… Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии», — сказал он.

Кроме того, Токаев поручил акимату до конца следующего года расширить озеро-накопитель Карабидайык:

«Сейчас сбросы в реку Есиль с очистных сооружений загрязняют единственную водную артерию города. Это очень опасно, просто недопустимо. Правительству нужно решить вопросы нормативного регулирования этих сбросов. Вот чем должно заниматься правительство и министерство: нормативное регулирование».

Точечная застройка

Президент указал, что необходимо упорядочить строительство жилья. На сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов кв. м жилья. При высоких темпах застройки качество строительства оставлять желать лучшего, сказал он.

Президент отметил попытки «всевозможных мошенников» проникнуть в сферу строительства, в которую выделяются значительные средства.

«Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов. Они незаконно собирают средства дольщиков. Это крайне тревожная тенденция. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Все это порождает появление новых проблемных объектов. Если акимат и дальше будет закрывать глаза на сложившуюся проблему, это может привести к серьёзным последствиям», — заявил он.

По его мнению, подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности.

Сообщается, что сегодня около 4000 дольщиков не могут заселиться в свои квартиры.

Токаев заявил, что необходимо задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков для сноса аварийных домов и обновления жилого фонда города.

«Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы. Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега — старой части города, у неё есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны», — указал он.

Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же со своей стороны должен создавать им необходимые условия. Следует развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты. Таким образом, общими усилиями можно будет решить проблему аварийного и ветхого жилья.

«Кроме того, это поможет нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Преобразится и внешний облик старой части города. Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны. Сверкающие небоскрёбы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания — это не наш путь. Надо „выравнивать“ ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества», — заявил Токаев.

«Астану заполонили однотипные здания-коробки»





Президент Казахстана поручил принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы. По его мнению, разработанный единый дизайн-код Астаны на деле стал формальным документом, «строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика».

«Столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики. Это касается и жилья, и офисных помещений. А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперёд. Новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков», — подчеркнул он.

Токаев также высказался о застройке аллеи «Мынжылдык», которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы Казахстана.

«В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи „Мынжылдык“», — сказал он.

Президент отметил, что «стратегическая ось» столицы, протянувшаяся от Дворца мира и согласия до нового вокзала, «должна стать одним большим и уютным зелёным парком».

В столице Казахстана перестали возводить уникальные объекты и «слишком увлеклись жилищным строительством», считает Токаев.

«В своё время бизнесом были построены такие знаковые комплексы, как „Абу-Даби Плаза“, „Хан Шатыр“, „Talan Towers“, которые сегодня выступают символами Астаны. Акимату нужно вновь использовать такой подход и задействовать частных инвесторов и известных архитекторов для возведения новых достопримечательностей города», — сказал он.

Озеленение

По мнению президента, огромное значение имеет озеленение города, с этим в Астане у нас проблемы.

«Не хватает зелёных насаждений… Нужно отходить от практики посадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. При этом важно учитывать суровый климат столицы, задействовать потенциал научного сообщества и лучший мировой опыт», — заявил он.

Озеленение должно проводиться в соответствии с темпами строительства, считает Токаев.

«В принципе, в Торонто, Оттаве климатическая зона совпадает с Астаной. Это зелёные города, прилично выглядящие. Надо использовать опыт Канады. Здесь надо активнее вовлекать самих застройщиков. К примеру, в Хельсинки застройщиков обязывают озеленять прилегающие территории сразу после строительства. Вот этот опыт нам нужно использовать. В Германии даже принят „Кодекс озеленения“, который основан на принципе „одновременности“. То есть застройщик обязан озеленить земельный участок, равнозначный площади застройки. Подобный подход хорошо работает», — подчеркнул глава Казахстана.

Токаев заявил, что внешний вид города портит так называемый «визуальный шум», создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой.

«Полгода назад я поставил перед акиматом задачу в течение 5 лет превратить Астану в город-сад. Конкретных шагов в этом направлении все ещё недостаточно… Первых ощутимых результатов по масштабному озеленению столицы необходимо достичь уже в текущем году. При этом важно применять современные технологии. Так, полив зелёных насаждений до сих пор производится по старинке, не применяется капельное орошение. Нужно менять методы работы», — указал он.

«Пока же упор на срочные сезонные работы по очень дорогим расценкам, что приводит к несоразмерно большим бюджетным затратам. Внешний вид города также существенно портит так называемый „визуальный шум“, создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой. Эта проблема требует отдельного внимания и кропотливой работы местных властей с бизнес-сообществом», — заявил президент.





Доступ к социальной инфраструктуре

Токаев подчеркнул, что все жители Астаны должны иметь равный доступ к городской инфраструктуре — объектам образования и здравоохранения, культуры и спорта, а также паркам и общественным пространствам. Это базовое условие для создания комфортной и благоприятной среды для жизни всех граждан, сказал он.

Из-за «неконтролируемого роста численности населения» в Астане сегодня наблюдается острая нехватка современных поликлиник, специализированных медицинских учреждений с качественными и доступными услугами, а также квалифицированных медицинских кадров.

«Зачастую люди до последнего не обращаются за медицинской помощью из-за очередей в поликлиниках и дороговизны услуг в частных клиниках. Все это оказывает негативное влияние на здоровье горожан. Для исправления ситуации считаю важным поддержать предложение о строительстве в столице третьей многопрофильной больницы», — указал он.

Токаев заявил, что устроить ребёнка в школу или садик в Астане — все ещё проблема.

«Количество учеников во многих школах значительно превышает проектную мощность, сохраняется трёхсменное обучение, что уже недопустимо. Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования», — поручил он.

Токаев отметил, что одной из ключевых потребностей человека, особенно городского жителя, становится доступ к интернету.

«Мы везде заявляем об Астане как об „умном городе“ и региональном IT-хабе, что автоматически подразумевает высокое качество базовой цифровой инфраструктуры. Однако стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьёзный ущерб экономике города, создаёт крайне негативное впечатление у гостей столицы», — заявил президент.

На качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог, сказал глава Казахстана.

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