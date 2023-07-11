Министерство экологии опубликовало очередное видео фотоловушки в Сурханском государственном заповеднике, в которую попали дикие животные.

На этот раз на кадрах можно увидеть винторогих козлов (мархуров), которые занесены в Красную книгу Узбекистана.

Статус этих животных — «находящийся на грани полного исчезновения, локально распространённый подвид», их добыча запрещена. Охраняется в Сурханском заповеднике, Байсунском и Хазратбабинском лесничествах.

На других кадрах в разные дни в фотоловушку попали дикобраз и каменная куница.