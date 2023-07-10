В местах незаконных свалок отходов в Ташкенте и Ташкентской области установлены 25 видеокамер, которые находятся под постоянным контролем центрального управления диспетчеризации и онлайн-мониторинга Министерства экологии Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

Дополнительно устанавливаются 200 камер видеонаблюдения. В дальнейшем, в целях ликвидации всех незаконных свалок, планируется установить такие камеры по всей стране. Всего их будет около 1000, уточнили в пресс-службе.

В Минэкологии напомнили, что выброс мусора в неустановленных местах влечёт наложение крупного штрафа.

В частности, согласно статье 91 Кодекса об административной ответственности, нарушение требований охраны природы при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, размещении, переработке и реализации отходов производства, бытовых и иных отходов влечёт за собой наложение штрафа на граждан от 3 до 5, а на должностных лиц — от 5 до 7 базовых расчётных величин.

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчётных величин.

Согласно статье 91−1 того же кодекса, выбрасывание твёрдых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах влечёт наложение штрафа на граждан от 1 до 3, а на должностных лиц — от 10 до 20 базовых расчётных величин.

При повторном совершении того же нарушения в течение года после применения административного взыскания, на граждан налагается штраф в размере от 5 до 10, а на должностных лиц — от 20 до 30 базовых расчётных величин.

Выбрасывание отходов, подлежащих размещению на полигонах для бытовых и строительных отходов, в неустановленных местах влечёт наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц — от 20 до 30 базовых расчётных величин.

При повторном совершении правонарушения в течение года правонарушителей ожидает штраф — для граждан от 10 до 15, а для должностных лиц — от 30 до 50 базовых расчётных величин.