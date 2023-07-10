9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента, по итогам которых, набрав 87,05% голосов, победил действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. «Газета.uz» в день голосования посетила несколько избирательных участков в Ташкенте и следила за процессом подсчёта голосов в столичном избирательном округе, который завершился за полночь.





На избирательном участке №580 в 17-й школе, который посетила глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек, наблюдались привычные нарушения и недостатки (о них писали и другие СМИ и сообщило в предварительном отчёте БДИПЧ). Например, члены участка регистрировали некоторых избирателей, несмотря на отсутствие паспорта, либо по фото документа в телефоне, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов.

Информационная система по выборам не работала больше часа, из-за чего данные избирателей записывались на лист, чтобы позже внести данные в базу.





После 11:15 поток избирателей сократился, а затем около получаса голосующих не было. По состоянию на 12:00 проголосовал 251 избиратель из 659 (38%), зарегистрированных на участке.

На других участках также наблюдались отдельные нарушения, включая голосование за членов семьи. При этом не на всех участках состав наблюдателей был полным. Как и во время апрельского референдума, они были в основном пассивны, практически не вставали с мест и не проявляли повышенного внимания к процессу голосования.

9 июля в 15:00 на участке №620 был только один наблюдатель от УзЛиДеП.

Избирательный округ

С 20:00 журналист Шухрат Латипов наблюдал за процессом подсчёта голосов в Ташкентском городском избирательном округе, который расположен во Дворце культуры железнодорожников. Там собирались данные с 822 участков столицы. К 7:00 10 июля, когда закрывался последний участок в Нью-Йорке, в статистику Ташкента включались данные с 56 зарубежных участков (всего 878).

Как сообщил заместитель председателя округа Фуркат Махмудходжаев, согласно законодательству, после закрытия голосования в 20:00 руководители и члены участков открывают урны для голосования и проводят подсчёт в присутствии наблюдателей. Затем данные вносят в протокол, который согласовывается с другими членами участка. Потом руководители участков города в сопровождении сотрудников правоохранительных органов направляются в округ для предоставления протоколов.

Члены Ташкентского избирательного округа.

Для табуляции данных (сведение данных в таблицу) в разрезе районов столицы было выделено по два сотрудника. Они проверяли правильность заполнения протоколов с участков, расчётов, наличие печати и подписей. Затем они вносили данные в программу, состоящую из Excel-таблицы, где рассчитывались проценты голосов. Представители округа не разрешили стоять позади них и фотографировать таблицу.

Первые руководители участков начали приходить спустя 20−25 минут после окончания голосования. Это были руководители закрытых участков — в больницах, военных частях и других местах, где голосуют только находящиеся там люди. Обычно голосование там завершается к обеду, поэтому к 20:00 они с оформленными протоколами сразу направляются в округ.

У руководителя участка из Мирабадского района, который прибыл третьим, обнаружили отсутствие печати на протоколе, из-за чего данные не зарегистрировали. Его отправили обратно для правильного оформления документа.

Представители остальных участков начали прибывать с 20:45. У некоторых из них было по три копии протокола. Как объяснила глава одного из участков, один протокол предоставляется округу, второй добавляется к бюллетеням и отправляется в ЦИК, третий вывешивается на участке на следующий день после голосования.

Кто-то приходил с одним протоколом, сообщив, что другие оставил в участке. Некоторые руководители приходили со всеми бланками, но два из них не были заполнены.

Сотрудники округа при регистрации данных также отмечали «технические ошибки» и несоответствия в протоколах, связанные с «соблюдением баланса», то есть незначительные ошибки при суммировании данных. Например, в одном из протоколов не были учтены два испорченных бланка, из-за чего общее количество бюллетеней была на два больше суммы голосов, досрочно отданных голосов, испорченных и неиспользованных бюллетеней.

После очередного такого случая один из сотрудников округа обратился к корреспонденту «Газеты.uz»:

— Вы же учились в школе? Учили математику?

— Да.

— Сколько будет дважды два?

— Четыре.

— И потом прибавить на два?

— Шесть.

— А этот руководитель участка пишет четыре.





Не все сотрудники округа позволяли фотографировать протоколы. Журналист отметил, что эти данные всё равно должны быть вывешены утром на участках. Кроме того, они должны раскрываться в разрезе каждого города и района, а также областей, чтобы обеспечить максимальную открытость.

Позже секретарь округа Феруза Мадрахимова сказала, что фотографировать протоколы можно, но не все. Тем не менее, некоторые сотрудники не позволяли фиксировать данные протоколов.

Округ также посетили наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека из Великобритании и Канады. Члены округа приглашали их за специально подготовленный стол, чтобы они могли «отдохнуть после тяжёлого дня». Наблюдатели сначала отказались, заявив, что прибыли сюда, чтобы «работать, наблюдать, нам нужно ходить и смотреть». После осмотра места и беседы с членами округа они приняли предложение.

Наблюдатели интересовались процедурой регистрации голосов и задали вопрос, что будет, если в округе будут обнаружены неточности в данных. Шухрат Файзиев объяснил, что в протоколах должно соблюдаться соответствие между выданными участкам бюллетенями и числом голосов, а также испорченных и неиспользованных бюллетеней. Для перепроверки данных члены участков остаются на месте, пока данные не будут зарегистрированы в округе. Округ может связаться с участком и уточнить статистику.





Кроме того, итоговые данные на участках согласуются с членами участков, «там не решает один человек», отметил Шухрат Файзиев. По его словам, если были случаи, когда руководитель участка уходил в комнату для заполнения протокола, то это было нарушением, поскольку документ должен оформляться в присутствии других членов участка, СМИ и наблюдателей.

Представитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщил «Газете.uz», что 9 июля они посетили 61-й участок в Мирзо-Улугбекском районе, где им не смогли предоставить коробку с досрочными голосами избирателей, но после закрытия участков «досрочные голоса откуда-то появились».

Во всех протоколах, которые увидел журналист «Газеты.uz», с большим отрывом лидировал Шавкат Мирзиёев. Но на некоторых участках действующий президент получил меньше 80% голосов, были и протоколы с 70% голосов. На закрытых участках, таких как военные части, Шавкат Мирзиёев набирал 100%.

Табуляция данных по районам Ташкента продолжалась до 00:30. Дальше сотрудников ожидала работа по подсчёту голосов с зарубежных участков.





Утром представитель округа сообщил «Газете.uz» статистику по столице. Всего в Ташкенте был зарегистрирован 1 миллион 648 тысяч 441 избиратель, а также 323 тысячи 626 избирателей за рубежом (в сумме 1 миллион 972 тысячи 67). Проголосовали 1,439 миллиона избирателей, явка составила 72,96% — ниже общей явки по стране (79,88%).

За кандидата от партии УзЛиДеП, поддержанного «Миллий тикланиш», Шавката Мирзиёева в столице голоса отдали 1 миллион 222 тысячи 3 человека, или 84,92% (это ниже показателя по стране — 87,05%).

Кандидат от Народно-демократической партии и её лидер Улугбек Иноятов набрал в столице 4,58% голосов — 65116. То есть он занял второе место, хотя по итогам выборов он был последним.

Кандидат от Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев набрал 4,17% голосов — за него проголосовали 60032 человека.

Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией «Адолат» («Справедливость»), получила 3,8% голосов — 54680 человек. В Ташкенте она заняла последнее место, по стране — второе.

Количество испорченных бюллетеней составило 36362 (2,5%), что намного выше показателя по стране (0,78%).