Директором и главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистане назначен Анди Аранитаси. Он приступит к своим обязанностям 1 сентября, сообщила пресс-служба банка.

Будучи гражданином Албании и Великобритании, Анди Аранитаси имеет более чем 25-летний опыт работы в банковской сфере, а также в сфере производства, телекоммуникаций, агробизнеса, недвижимости, туризма и энергетики. За время работы в ЕБРР он занимал разные руководящие должности в энергетических подразделениях банка и отвечал за разработку, реализацию и управление портфелем энергетических проектов в Турции и Юго-Восточной Европе. До назначения в Узбекистан он представлял ЕБРР в Северной Македонии.

Анди Аранитаси имеет степень бакалавра делового администрирования и прикладной экономики Американского университета в Болгарии.

На этом посту он сменит Алкиса Дракиноса, который руководит деятельностью ЕБРР в Узбекистане с момента возобновления сотрудничества со страной в 2017 году и который был назначен региональным главой Кавказского офиса ЕБРР в Тбилиси.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 4.37 млрд евро в рамках 144 проектов в экономику Узбекистана. Уже третий год подряд Узбекистан является ведущим получателем финансирования банка в Центральной Азии.